Due tentativi di furto a Vittoria ai danni di due aziende agricole

Hanno manomesso la rete di recinzione e si sono introdotti in un deposito esterno di agrofarmaci a Vittoria. Per fortuna, non sono riusciti a portar via niente.

L’episodio si è verificato la scorsa notte ma è scattato l’antifurto del deposito e per questo sono state immediatamente allertate le guardie giurate di un noto istituto di vigilanza.

La sala operativa dell’Istituto di Vigilanza ha allertato anche i responsabili dell’azienda e i Carabinieri. Sul posto non è stata rilevata alcuna presenza sospetta; i malviventi si erano già dati alla fuga, lasciando solo segni del loro passaggio e senza riuscire a rubare nulla. Ai militari dell’Arma sono state fornite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per le indagini.

Nella stessa notte, un altro tentativo di furto

Un altro tentativo di furto si è perpetrato in un’altra azienda agricola. In particolare, si è attivato l’antifurto silenzioso installato su un mezzo MMT all’interno di un’altra azienda agricola di Vittoria.

Pochi minuti dopo, le guardie giurate e i carabinieri sono intervenuti nell’azienda e sono stati notati alcuni cavi elettrici del mezzo manomessi, ma nessuno nelle vicinanze.

