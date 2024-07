Due minibus gratuiti per i cittadini dal 3 al 28 agosto tra Santa Croce e Punta Secca

Un servizio estivo per migliorare la viabilità durante le serate di eventi. Dal 3 al 28 agosto, in corrispondenza di 13 serate di eventi, due minibus da venti posti ciascuno opereranno in modo continuo tra Santa Croce Camerina e Punta Secca, dalle ore 19:00 all’1:00, con capolinea presso Piazza Solidarietà/Borgo Vigata. Questo servizio è totalmente gratuito per i cittadini.

Migliorare la sicurezza stradale

L’iniziativa mira a migliorare la sicurezza stradale, ridurre il congestionamento del traffico e affrontare il problema dei parcheggi, specialmente durante le serate di eventi. “Riteniamo che possano costituire un supporto utile per tutti quei cittadini, giovani e meno giovani, che in questo modo avranno la possibilità di non usare i propri mezzi”, afferma il sindaco di Santa Croce Peppe Dimartino. Sarà anche un modo per gestire meglio dell’annoso problema dei parcheggi che in questo tipo di serate diventa particolarmente importante.

