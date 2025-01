Due incendi a distanza di dodici giorni l’uno dall’altro a Pozzallo. Indagano i carabinieri

Per il primo, risalente a poco meno di due settimane fa quando andarono distrutte una Lancia Musa ed una Fiat Punto, la relazione tecnica dei vigili del fuoco del Distaccamento di Modica, già trasmessa ai militari dell’Arma, parla di corto circuito; per il secondo, accaduto nella notte fra sabato e domenica, i carabinieri della Stazione di Pozzallo sono in attesa della risultanza dei rilievi da parte sempre dei vigili del fuoco.

Due incendi ravvicinati

Due incendi ravvicinati, accomunati da un unico particolare: essere in sosta, in entrambi i casi, in via Mario Rapisardi, al centro della cittadina marinara. Di fatto ciò potrebbe essere solo una casualità ma la curiosità ci sta tutta. Le fiamme nella notte di sabato si sono sviluppate avvolgendo una Fiat Punto. Nessuna altra vettura è stata coinvolta nell’incendio a parte il fatto che la facciata della casa antistante il luogo che è andata annerita dal fumo. In questo caso avviata un’indagine da parte dei carabinieri della Stazione di Pozzallo che sono in attesa anche, dopo i primi rilievi sul posto, della relazione conclusiva dei vigili del fuoco.

