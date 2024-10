Due imbarcazioni per eseguire i rilievi nel mare di fronte Pozzallo per l’impianto eolico “Bluwind Pozzallo”

Dovrebbero essere eseguite ed ultimate entro il termine ultimo del 31 ottobre. Almeno queste le previsioni per completare i rilievi geofisici ed ambientali marini volti alla ricognizione batimorfologica dei fondali di fronte alla costa del comune di Pozzallo, propedeutici alla realizzazione di un parco eolico offshore flottante relativo al progetto “BluWind Pozzallo” a cura della società “WSP Italia S.r.l.” per conto della società “Wind Energy Pozzallo S.r.l.”.

I tempi si accelerano

Si accelerano i tempi per l’ultimazione dei rilievi che vengono eseguiti con le due unità navali con tempi diversi. L’equipaggio di una imbarcazione lavorerà solo in orari diurni mentre quello di una seconda imbarcazione sarà impegnato giorno e notte per i eseguire i rilievi nei fondali difronte alla costa del comune pozzallese. L’accellerazione sui tempi di esecuzione dei rilievi mira a definire in tempi brevi il percorso per l’installazione del parco eolico della “BluWind Pozzallo” a cura della società “WSP Italia S.r.l.”. Sull’installazione di impianti eolici fluttuanti nel mare Mediterranea da tempo si è aperto un dibattito. Solo pochi dubbi su questi nuovi progetti che andranno a posizionare nel mare Mediterraneo, in particolare nel Canale di Scicli, più impianti eolici che produrranno energia da fonti rinnovabili.

