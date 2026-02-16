Due grandi autrici a Scicli: la Mondadori BookStore inaugura la nuova sala eventi con Elvira Seminara e Serra Yilmaz

La Mondadori BookStore Scicli inaugura una nuova sala dedicata agli incontri letterari con un doppio appuntamento culturale nel cuore di Scicli.

Gli eventi si svolgeranno nel salone parrocchiale dell’Ex Convento del Carmine, in piazza Busacca, nuovo spazio destinato a ospitare le presentazioni promosse dalla libreria.

Elvira Seminara presenta “Lunario dei giorni insonni”

Venerdì 20 febbraio, alle 19.30, la scrittrice catanese Elvira Seminara presenterà il suo ultimo romanzo, Lunario dei giorni insonni, pubblicato da Einaudi.

A dialogare con l’autrice sarà il professore Giuseppe Pitrolo. Giornalista professionista, Seminara ha collaborato con La Sicilia e L’Espresso ed è stata docente di Storia e tecnica del giornalismo all’Università di Catania.

Il romanzo racconta la storia di Iris, una donna che vive ai margini della felicità dopo un matrimonio fallito, trovando nella notte e nelle passeggiate sul lungomare uno spazio di riflessione. In un settembre incandescente, il suo mondo si popola di incontri inattesi che la porteranno a riscoprire il senso della vita e della tristezza come forma di resistenza emotiva.

Serra Yilmaz racconta Istanbul

Domenica 1 marzo, alle 18, sarà la volta dell’attrice e regista Serra Yilmaz, che presenterà il libro Cara Istanbul, pubblicato da Rizzoli, intervistata dal giornalista Enzo Scarso.

Nata a Istanbul, Yilmaz è nota anche per la lunga collaborazione con il regista Ferzan Özpetek, che l’ha resa una presenza riconoscibile nel cinema italiano. Nel 2003 è stata candidata al David di Donatello per La finestra di fronte ed è stata interprete ufficiale durante la visita di Papa Benedetto XVI in Turchia.

Nel libro, l’autrice racconta la città dell’infanzia attraverso quartieri, ricordi familiari, amicizie e luoghi simbolo, intrecciando autobiografia e memoria urbana in un viaggio tra passato e presente. Una narrazione ricca di ironia, nostalgia e storie personali che restituisce il volto più autentico della metropoli turca.

Un nuovo spazio per la cultura

Il doppio appuntamento segna l’avvio ufficiale di un nuovo spazio culturale dedicato ai libri e agli autori, confermando il ruolo della libreria come punto di riferimento per la vita culturale cittadina.

Due incontri che uniscono letteratura, autobiografia e racconto del mondo, inaugurando un ciclo di presentazioni destinato ad arricchire l’offerta culturale del territorio.

