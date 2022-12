Due giornate di visite no stop e agevolate al Castello di Donnafugata: ecco quando

In occasione della Festa dell’Immacolata di giovedì 8 e della ricorrenza di Santo Stefano di lunedì 26 dicembre, apertura prolungata dalle ore 09.00 alle ore 18.00, con permanenza fino alle 18.45.

Il biglietto di ingresso sarà ridotto: 7 € per il ticket cumulativo; 4 € per Castello più Parco o Mudeco più Parco; 2 € per il Parco.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it