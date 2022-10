Due come loro. A teatro tante risate con Massimo Leggio e Riccardo Maria Tarci

Quei due, Massimo Leggio e Riccardo Maria Tarci, hanno trascinato il pubblico in un gioco di ruoli, in cui ognuno di loro era innanzitutto se stesso e solo dopo il personaggio da incarnare. In maniera strabiliante, hanno messo e dismesso abiti, parrucche, volti, voci. In un susseguirsi sul palco di citazioni di autori grandiosi che la storia del teatro hanno scritto, da Shakespeare ad Achille Campanile e i fratelli Giuffrè, fino alla poesia di un non meglio identificato autore norvegese contemporaneo dal titolo – ça va sans dire – “Buio”. Risate su risate. Teatro nel teatro, come Pirandello insegna, dove non si comprende l’entrata in scena e il finale è appena intuibile.