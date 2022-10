Due artisti tedeschi per “Melodica” a Ragusa

Sarà domenica 23 ottobre il prossimo appuntamento con “Melodica – La musica dell’anima”, la rassegna concertistica internazionale promossa dall’omonima associazione culturale di Ragusa, diretta da Diana Nocchiero e giunta alla 27^ edizione.

Sul palcoscenico due artisti tedeschi, eccelsi interpreti del “Lied”, ovvero della particolare composizione da camera con voce solista accompagnata dal pianoforte, una delle più affascinanti creazioni del romanticismo tedesco. Il baritono Christoph von Weitzel ed il pianista Ulrich Pakusch proporranno il concerto dal titolo “Lieder….Canzoni romantiche e popolari”, in programma in questo caso di domenica, il 23 ottobre alle ore 20.30 (con ingresso al pubblico alle ore 20.00), sempre presso l’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa. Dalla Germania all’Italia per regalare al pubblico un’intensa serata liederistica di canzoni romantiche e popolari, eseguendo le composizioni dei più importanti autori tedeschi che si sono dedicati a questo genere musicale, come Hugo Wolf, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Gustav Mahler. Fascino, sentimento e poesia per una indimenticabile esperienza musicale in cui il testo poetico si sposerà con la melodia creando un connubio molto coinvolgente ed emozionante. “È sempre una grande emozione ospitare artisti internazionali – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – la musica parla una unica lingua ed è arricchimento culturale e personale. Il Lied è un genere affascinante, con dolcezza e profondità saprà conquistare gli animi degli spettatori”.



Christoph von Weitzel, baritono, ha studiato canto all’Opera di Francoforte con Barry Mora e John Lester, si è in seguito perfezionato con Elisabeth Schwarzkopf e Walter Berry. Si è esibito in produzioni operistiche (Wolfram, Figaro, Scarpia, Sharpless…) e cameristiche in tutta Europa, ed anche in Nuova Zelanda e in Sud Africa. G. Rohde scrive di lui: “l’interpretazione Lied di Weitzel tocca profondità esistenziali. Non solo il suo bel canto è interessante, ma il senso delle parole si è intensificato attraverso la musica, per mezzo del quale il tutto acquisisce una speciale profondità psicologica”. Münchner Merkur ha scritto: “… calda voce baritonale a tutto volume… quando canta è davvero magico… bellissimo repertorio e un artista eccellente”.



Ulrich Pakusch, pianista, organista, direttore, è un musicista versatile ed eclettico. Ha studiato organo con Daniel Roth, pianoforte con Wilhelm Ohmen e direzione con Max Pommer a Saarbrücken a Francoforte. Si è perfezionato con Sergiu Celibidache e Lorin Maazel. Dopo incarichi nei teatri di Regensburg, Kaiserslautern e Karlsruhe, è stato direttore degli studi e direttore d’orchestra al Mainfranken Theater di Würzburg. Oltre al repertorio classico-romantico di base, ha diretto numerose opere e composizioni in anteprima di autori contemporanei. Oltre alle sue attività universitarie, ha diretto l’Orchestra Sinfonica di Berlino in occasione di una produzione lirica all’Israel Festival di Gerusalemme. È appassionato accompagnatore di Lied. “Melodica – La musica dell’anima” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l’ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.