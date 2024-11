Dopo le accuse al sindaco Marino arrivano le difese della maggioranza. A Scicli è scontro

L’opposizione incalza il sindaco Mario Marino, la maggioranza lo difende. A Scicli critiche e verità si scontrano. Per difendere l’operato della giunta e della coalizione sono scesi in campo i consiglieri eletti nelle liste civiche che hanno sostenuto il sindaco Marino. In particolare dopo l’intervento glaciale dei giorni scorsi con il quale le forze di opposizione, Pd, Italia Viva, Psi e Start Scicli, hanno parlato di maggioranza assente. Ma i consiglieri di maggioranza scendono in campo e difendono il primo cittadino. Lo fanno di spada senza ricorrere all’arte fine del fioretto. “Negli ultimi due anni e mezzo l’opposizione ha ricoperto un solo ruolo: cercare di screditare il nostro lavoro – affermano i consiglieri di maggioranza – si potrà dire che è legittimo, però si deve anche dire che i consiglieri di opposizione hanno memoria corta. Sembra che abbiano dimenticato il passato. Molti di loro hanno ricoperto ruoli chiave sotto la passata amministrazione Giannone e dimenticano il passato tumultuoso della loro amministrazione. Noi invece continuiamo a scrivere una nuova storia per Scicli, una storia di unità e progresso”.

E vanno giù ad elencare le cose fatte in questi due anni di amministrazione.

“Abbiamo portato in città milioni e milioni di euro per progetti importanti, risolto pastoie burocratiche ed intrecci complicati, abbiamo combattuto sfide ogni giorno per avere risultati importanti come la riqualificazione del cimitero, la realizzazione di nuovi asili nido per complessivi 150 posti, la casa famiglia per i cani randagi – sottolineano nell’elencare il lavoro svolto dalla giunta – per non parlare poi della pista ciclabile, del rifacimento della Lipparini (facciata, arredi, climatizzazione), del concreto finanziamento dell’area di Chiafura. E poi la messa in sicurezza dei costoni rocciosi. L’impegno per la Bandiera Blu di Sampieri, i nuovi contratti per il trasporto pubblico, il porto di Donnalucata, la gestione della pulizia della città che ha permesso di raggiungere livelli di raccolta differenziata tra i primi in provincia. E la prossima attivazione dei centri di raccolta. Senza dimenticare che entro il 2025 andranno in appalto oltre 50 opere pubbliche. Non ci saranno elezioni anticipate e né crisi di maggioranza. Il sindaco Marino è supportato dai suoi consiglieri e dai suoi assessori ed insieme continuiamo a lavorare per costruire un futuro luminoso per Scicli”.

Ad intervenire a difesa dell’Amministrazione Marino i consiglieri di “Siamo Scicli” Giuseppe Arrabito, Lorenzo Bonincontro, Desirè Ficili, Enzo Giannone, Debora Iurato e Stefania Muriana, di “Libertà Popolare” Giuseppe Puglisi, di “Obiettivo Comune” Salvatore Causarano e l’indipendente Andrea Di Benedetto.

