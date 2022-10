Dopo il grande successo di Ibla Buskers, la Banda Blondeau torna a esibirsi. A Comiso

Dopo il grande successo di Ibla Buskers, campo base naturale dell’ensemble ibleo, la Banda Blondeau torna a esibirsi in un concerto tutto suo per presentare il primo album, uscito a giugno per Felmay Records, e che sta raccogliendo molti consensi sia dalla critica ma soprattutto dal pubblico.



Ad ospitarla sarà il KOME di Comiso, uno spazio e progetto “visionario” che include arte, musica, libri, immagini, teatro. Il concerto della Banda Blondeau segna ufficialmente l’inizio della stagione di questo spazio multiculturale, che ha come obiettivo quello di promuovere il bello e le arti in tutte le sue forme tramite corsi di formazione, mostre: un calendario fitto di eventi con l’intento di favorire l’arricchimento culturale del nostro territorio. L’appuntamento è per venerdì 21 ottobre alle ore 21,00.

