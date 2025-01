Dopo 64 anni di matrimonio, muoiono a solo un’ora di distanza. E’ successo in Val Gardena

La storia di Maria e Christian Runggaldier, marito e moglie che hanno condiviso 64 anni di matrimonio e un legame inseparabile, commuove per la sua profonda dolcezza e la testimonianza di un amore eterno.

Originari di Ortisei, in Val Gardena, i due erano una presenza familiare nel paese, dove ogni mattina si ritrovavano insieme per il caffè al bar. Sposati dal 1960, hanno costruito una famiglia numerosa e affettuosa, con cinque figli, quattordici nipoti e otto pronipoti. Nonostante l’avanzare dell’età, avevano vissuto fino a poco tempo fa in relativa serenità, sostenendosi a vicenda come sempre.

Insieme anche nella morte

Tuttavia, lo scorso dicembre, le loro condizioni di salute sono rapidamente peggiorate. Il 17 dicembre, nella loro casa circondata dall’affetto dei familiari, hanno condiviso un ultimo momento insieme. Poco prima della mezzanotte, si sono stretti la mano per l’ultima volta. Christian, 89 anni, è spirato serenamente all’alba, e solo un’ora dopo lo ha seguito Maria, 88 anni, come se il loro amore non potesse separarli nemmeno nella morte.

