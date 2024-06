Donne e legàmi: come una mostra può educare alla non violenza. Al castello di Donnafugata

Dopo il successo della mostra “Legàmi” contro la violenza sulle donne, tenutasi il 25 novembre a Vittoria, la galleria di intensi sguardi femminili sarà ospitata al Castello di Donnafugata durante il VIVILO Wine Fest il 6 e 7 luglio, dalle 16.30 alle 23.30.

Il Progetto “Legàmi”

“Legàmi” è un progetto artistico organizzato dall’Associazione culturale Circolo fotografico Asa 25 di Vittoria, attiva da 15 anni e nota per le sue iniziative di forte impatto sociale e culturale. Il titolo del progetto, “Legàmi”, è stato scelto per il suo significato duplice, simboleggiando sia l’unione e l’abbraccio che la morsa opprimente della violenza.

L’Associazione Asa 25 ha coinvolto quasi 40 donne, ognuna delle quali ha interpretato il “fil rouge” del legame in maniera personale: alcune avvolgendolo come un bambino, altre stendendolo per eliminare ostacoli, altre ancora strozzandolo per denunciare la violenza. L’obiettivo del progetto è mettere in luce il concetto del legame come rete di cura e di educazione al rispetto.

Il VIVILO Wine Fest, organizzato da giovani imprenditrici, ha sposato il progetto “Legàmi” con l’obiettivo di promuovere la cultura del dialogo sull’amore e sul rispetto come strumento per combattere la violenza sulle donne. La prestigiosa location del Castello di Donnafugata e l’abbinamento con il festival offriranno un’ulteriore opportunità per riflettere su come le immagini possano educare ed emozionare, sensibilizzando su concetti profondi quali umanità, libertà, etica, comunità ed educazione.

L’evento al Castello di Donnafugata promette di essere non solo un’occasione per godere di splendide immagini, ma anche un momento di forte riflessione e sensibilizzazione verso la lotta contro la violenza sulle donne, attraverso l’arte e la cultura.

