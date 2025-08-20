Donnalucata celebra il ritorno di Barbara Palazzolo: tra candele, libri e ispirazione

Una serata sospesa tra intimità, bellezza e riflessione ha accolto il ritorno di Barbara Palazzolo nella sua terra d’origine. Domenica scorsa, nel suggestivo cortile di Palazzo Mormino, l’autrice ha presentato il suo libro “Cracca il Codice della Ricchezza”, già tradotto in tre lingue e distribuito a livello internazionale.

Le centinaia di candele disposte lungo gli scalini hanno creato un’atmosfera unica, trasformando lo storico palazzo in un luogo di ispirazione. La serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Molo e patrocinata dal Comune di Scicli, ha unito lettori, amici e istituzioni in un dialogo autentico e coinvolgente.

Tra coraggio e sogni realizzati

Guidata dall’elegante conduzione di Alessandra Lombardi (InspireHer), Barbara Palazzolo ha raccontato le sfide del suo trasferimento in Canada, il coraggio di reinventarsi e la determinazione con cui ha trasformato la propria visione in realtà. Il messaggio dell’autrice è chiaro: la vera ricchezza nasce dalla fiducia in sé stessi, dal superare la paura e dall’aprirsi alle opportunità.

A testimoniare il legame con il territorio, sono intervenuti l’Assessore alla Cultura Giuseppe Mariotta e il Vicesindaco Giuseppe Causarano, che hanno espresso l’orgoglio della comunità per il percorso di Barbara. Emozionante il contributo di Avv. Benedetta Zisa, vicepresidente dell’Associazione Il Molo, che ha definito il libro “un invito a credere nei propri sogni e a riscoprire la ricchezza autentica che vive dentro ognuno di noi”.

Pubblico coinvolto e momenti di emozione

La partecipazione del pubblico è stata straordinaria: domande, riflessioni condivise e momenti di silenzio carico di significato hanno accompagnato la presentazione. La serata si è conclusa con dediche personalizzate, fotografie e un rinfresco riservato a stampa, autorità e ospiti speciali. I partecipanti hanno inoltre potuto ammirare la mostra pittorica del Maestro Nunzio Barrera, allestita al piano superiore del palazzo.

“Vedere la mia comunità, amici e lettori riuniti in questo luogo speciale è stato per me un momento di grande gratitudine. È la conferma che quando si crede nei propri sogni e si agisce con determinazione, tutto diventa possibile”, ha dichiarato Barbara Palazzolo.

