Donnalucata: calci e pugni ai carabinieri per evitare un controllo. Arrestato giovane di 23 anni

Ha dato calci e pugni ai carabinieri dopo aver tentato di scappare. I carabinieri di Donnalucata hanno arrestato un 23enne ragusano, domiciliato a Scicli, per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish).

Il giovane, mentre rincasava, si è comportato in modo sospetto, lasciando gli sportelli della sua autovettura aperti. I militari, transitando nella zona, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, il giovane ha reagito aggressivamente: ha preso un oggetto contundente dalla vettura e ha cercato di scappare. Nonostante il tentativo di fuga, i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, ma il giovane ha reagito violentemente, colpendo gli operanti con calci e pugni. La colluttazione è durata diversi minuti e ha causato lesioni ai due carabinieri, guaribili in 20 e 7 giorni.

La perquisizione

Dopo l’arresto, è giunta l’Aliquota Radiomobile per supportare l’operazione e procedere alla perquisizione del ragazzo. Durante la perquisizione, è stata trovata una fionda sportiva professionale sulla sua persona e 80 grammi di hashish nella sua abitazione. In seguito, il giovane si è calmato, prendendo consapevolezza delle sue azioni violente.

Informata la Procura della Repubblica di Ragusa, il giovane è stato arrestato per la detenzione di sostanza stupefacente e per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria, e il ragazzo è stato condotto al suo domicilio all’alba.

