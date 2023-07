Donato da una farmacia defibrillatore a Marina di Ragusa

Un defibrillatore donato da una farmacia di Marina di Ragusa. Sono stati diversi cittadini e frequentatori dell’area tra il lungomare Andrea Doria e l’inizio della via cav. Calabrese, a inoltrare la richiesta di una macchina defibrillante semiautomatica, e la farmacia ha deciso di acquistarla e coprire le spese di installazione.

Questa zona è frequentata intensamente, soprattutto da chi pratica attività sportiva

Il defibrillatore automatico è sempre più presente nelle aree urbane, ma quello più vicino all’area in questione è situato in piazza Duca degli Abruzzi, a circa 1,5 km di distanza, una distanza significativa quando possono occorrere pochi secondi per salvare una vita umana. Sperano di non dover mai utilizzare lo strumento donato si è comunque certi che la sua presenza farà la differenza nel caso in cui fosse necessario intervenire in situazioni di emergenza.

La farmacia che ha donato il defibrillatore è la farmacia Schembari, situata in via Dandolo 13.

Foto: repertorio