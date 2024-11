Donata una libreria per bambini alla Pediatria dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria

I piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria possono beneficiare di una nuova libreria, riempita di libri per bambini grazie a una generosa iniziativa di Valeria Giunta, cittadina di Ispica. Dopo aver chiuso la sua libreria per bambini a Catania, Valeria ha scelto di donare i volumi ai reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Ragusa. “Gli ospedali sono frequentati anche da piccoli pazienti,” ha detto, “e penso che sia utile contribuire a rendere la loro permanenza più piacevole.”

Quasi 700 libri raccolti

I quasi 700 libri sono stati raccolti grazie al contributo della Libreria Giunti di Ragusa nell’ambito del progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro,” e sono stati destinati ai reparti di Pediatria di Modica, Ragusa e Vittoria. Alcuni volumi contengono anche dediche, pensate per ispirare i bambini e stimolare il loro interesse per la lettura.

Il dottor Fabrizio Comisi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questi libri aiutano a far sì che gli ospedali non siano percepiti solo come luoghi di sofferenza. Il nostro reparto vuole rappresentare una culla di speranza.”

Grazie a questa iniziativa, il reparto pediatrico si arricchisce di un angolo speciale dedicato alla lettura, portando un po’ di conforto e distrazione ai piccoli pazienti.

