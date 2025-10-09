Domenica di Carta a Modica: l’Archivio di Stato apre le porte e svela le sue collezioni storiche

Un’apertura straordinaria, quella di domenica prossima dalle 9 alle 13, in occasione della Domenica di Carta. A promuoverla l‘Archivio di Stato di Ragusa che ha disposto di aprire straordinariamente le porte della sua sezione di Modica. Per l’occasione sarà presentata la mostra “Le collezioni bibliografiche negli archivi di famiglia della Contea”. L’esposizione offrirà una preziosa selezione di antiche stampe (secoli XVI-XX) appartenenti alle biblioteche delle casate Grimaldi e De Leva, le quali arricchiscono i rispettivi archivi familiari, conservati presso la sede modicana dell’Istituto. La Sezione di Modica dell’Archivio di Stato è ubicata in via Liceo Convitto 33, l’ ex Convento di Sant’Anna.

© Riproduzione riservata