In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Domenica di Carta a Modica: l’Archivio di Stato apre le porte e svela le sue collezioni storiche
09 Ott 2025 16:00
Un’apertura straordinaria, quella di domenica prossima dalle 9 alle 13, in occasione della Domenica di Carta. A promuoverla l‘Archivio di Stato di Ragusa che ha disposto di aprire straordinariamente le porte della sua sezione di Modica. Per l’occasione sarà presentata la mostra “Le collezioni bibliografiche negli archivi di famiglia della Contea”. L’esposizione offrirà una preziosa selezione di antiche stampe (secoli XVI-XX) appartenenti alle biblioteche delle casate Grimaldi e De Leva, le quali arricchiscono i rispettivi archivi familiari, conservati presso la sede modicana dell’Istituto. La Sezione di Modica dell’Archivio di Stato è ubicata in via Liceo Convitto 33, l’ ex Convento di Sant’Anna.
