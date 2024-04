Domenica 7 aprile si corre la Scoglitti Race, mezza maratona e 10 chilometri tra sport e turismo

Il Campionato regionale di società di maratonina Assoluto avrà luogo nel suggestivo borgo marinaro di Scoglitti, nel ragusano, con la seconda edizione dell’Half Marathon e la Scoglitti Race – Trofeo Pescamare, di 10 chilometri, previste per domenica 7 aprile. L’evento è organizzato dall’Athlon Kamarina, presieduto da Lory Busacca, in collaborazione con il comune di Vittoria.

La gara dei 10 chilometri, giunta alla sua terza edizione, costituirà il secondo appuntamento del Sicily Bronze Races, un nuovo circuito regionale di gare sulla distanza dei 10.000 metri su strada. Il percorso, veloce e omologato, non solo mira ad elevare il livello di qualità della competizione agonistica, ma offre anche una splendida cornice delle spiagge e del mare di Scoglitti. La partenza e l’arrivo sono previsti in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti.

Alcuni degli atleti già iscritti includono Tony Liuzzo, fresco di titolo europeo master nei 3000 indoor, che correrà la 10 chilometri, e Leonce Bukuru e Lin Ndayifukamiye, tesserati per l’Atletica Castello, che si sfideranno nella mezza maratona.

Per tutti gli atleti che completeranno la loro gara, sia la mezza maratona che i 10 chilometri, è prevista una medaglia iconica in terracotta, realizzata artigianalmente dalla ceramista vittoriese Chiara Burrafato.

Inoltre, in occasione della Scoglitti Race, l’Athlon Kamarina e i Lions Club Vittoria proporranno la giornata della salute denominata “Run like a Lion”, offrendo screening riguardanti diverse patologie e promuovendo la prevenzione e il benessere per tutte le età.

Il programma dell’evento prevede una riunione giuria e concorrenti, la partenza delle gare, sia la mezza maratona che i 10 chilometri, e le premiazioni.

Il calendario del Sicily Bronze Races comprende diverse tappe in varie località della Sicilia nel corso dell’anno.

