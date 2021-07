Domani a Ragusa Ibla la lectio magistralis di Alberto Angela. Unica tappa in Sicilia per l'appendice del festival A Tutto Volume - Ragusa Oggi

Domani a Ragusa Ibla la lectio magistralis di Alberto Angela. Unica tappa in Sicilia per l’appendice del festival A Tutto Volume

“La belva si è svegliata, è cresciuta, si nutre, si riproduce… e si muove in cerca di altro cibo. A vederlo così, il fuoco non sembra un elemento ma un essere vivente. Proprio come un predatore segue l’odore delle vittime, il fuoco cerca l’ossigeno. A volte si avvita dentro impercettibili correnti d’aria ascensionali e si alza come un cobra.”

È lui il protagonista indiscusso di questo libro e artefice del colossale incendio che cambia per sempre Roma. Alberto Angela, paleontologo e divulgatore scientifico, ricostruirà tutti i particolari di quel lungo drammatico momento durante la lectio magistralis che terrà questo sabato 10 luglio alle ore 21 a Ragusa Ibla in piazza Duomo per l’unica tappa in Sicilia che è anche l’appendice del festival letterario “A Tutto Volume” diretto da Alessandro Di Salvo. Durante l’incontro promosso con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ragusa, anche grazie al supporto di dispositivi multimediali, illustrerà i dettagli del terribile evento.

Nell’arco di nove lunghissimi giorni, avanza per le strade, si infila in ogni vicolo, distrugge case, edifici e botteghe, ferisce e uccide moltissime persone. Tutti i vigiles della città – compresi Vindex e Saturninus, che abbiamo se­guito nel primo volume della Trilogia di Nerone durante la loro ronda di addestramento – entrano in azione e mettono in campo ogni mezzo dispo­nibile per arginare le fiamme, ma la situazione è gravissima, peggiora di ora in ora e il fuoco non dà tregua. In una corsa contro il tempo e contro le forze della natura (compreso il libeccio che spira impietoso), quegli uomini eroici ingaggeranno una lotta all’ultimo respiro per salvare la città.

Con un approccio multidisciplinare, Alberto An­gela ha individuato ogni possibile fonte che potesse aiutarlo a spiegare e descrivere questa immensa tragedia. Partendo dai testi degli autori antichi che hanno raccontato il Grande incendio del 64 d.C. e studiando i dati archeologici, ha coinvolto un gruppo di esperti quali storici, archeologi, altri studiosi, meteorologi e vigili del fuoco per capire e ricostruire nel modo più fedele e verosimile pos­sibile le dinamiche dell’incendio, nonché le reazioni e i comportamenti delle persone realmente esistite all’epoca, da quelle più note come Nerone e Tigellino a quelle sconosciute come il pretoriano Primus.

Con questo suo libro, il secondo della Tri­logia di Nerone, l’autore ci offre una ricostruzione plausibile e minuziosa, un racconto storico avvin­cente e davvero straordinario che conquista il lettore fin dalle prime pagine.

ALBERTO ANGELA (Parigi, 1962) è paleontologo, naturalista, divul­gatore scientifico e scrittore. Ha approfondito i suoi studi presso le università statunitensi di Harvard, Columbia e UCLA, ha svolto per oltre dieci anni attività di scavo e di ricerca parteci­pando a molte spedizioni internazionali di paleo­antropologia.

Tra i massimi esperti in materia di divulgazione scientifica e storica, Alberto Angela è autore e conduttore di diversi programmi di successo in onda sulle emittenti RAI quali Ulisse: il piacere della scoperta, Stanotte a…, Meraviglie: la penisola dei tesori e Passaggio a Nord Ovest.

Gior­nalista pubblicista, ha collaborato con prestigiosi quotidiani e periodici ed è autore di numerosi volumi di successo tradotti anche all’estero dedi­cati alla storia, all’arte e alla scienza.

Il suo libro Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità, uscito in Italia nel novembre del 2018, è stato pubblicato in Francia, Germania, Olanda, Spagna, Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, Bul­garia e Polonia.

La sua opera più recente è L’ultimo giorno di Roma (HarperCollins, novembre 2020), primo vo­lume della Trilogia di Nerone. L’inferno su Roma è l’attesissimo seguito, in libreria per HarperCollins, e disponibile come audiolibro per Audible.