Domani a Marina di Modica l’atteso concerto tributo ai Pink Floyd con tre musicisti-turnisti della storica band londinese. Suoneranno con i Pink’s One

I grandi successi dei Pink Floyd riproposti dalla tribute band siciliana “Pink’s One” ritorneranno protagonisti all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica domani 19 agosto. Per i Pink’s One si tratterà di un piacevole e atteso ritorno a Marina di Modica dopo gli straordinari successi ottenuti nel 2018 prima e nel 2019 successivamente.

Con loro, come ormai da consuetudine, a salire sul palco ci sarà la voce inconfondibile e indimenticabile di Machan Taylor, corista della band inglese durante il tour mondiale di “A Momentary Lapse of Reason” e magistrale nella sua interpretazione dal vivo di “The Great Gig In The Sky” assieme alle compagne Rachel Fury e Durga McBroom.

Lo spettacolo che si sta organizzando per quest’anno, promosso da Marco Guastella di Lumia Events, e intitolato “Pink Floyd – Tribute Laser Show”, sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di altri due collaboratori e turnisti della band guidata da David Gilmour. Tutti e tre saranno insieme sullo stesso palco per la prima volta in Sicilia. Oltre a Taylor ci saranno infatti anche il sassofonista Scott Page, che con i Pink Floyd ha partecipato anche al memorabile concerto di Venezia del 15 Luglio 1989, e Gary Wallis, alla sezione ritmica dei Pink Floyd assieme a Nick Mason dal 1987 al 1994, durante i tour mondiali “A Momentary Lapse of Reason” e “The Division Bell”. Due ospiti d’eccezione che, insieme alla voce di Machan Taylor e ai curati arrangiamenti, alla versatilità e alla completezza d’organico dei Pink’s One, regaleranno agli spettatori una serata a tutto rock.

Ad aggiungere ulteriore interesse al già ricco programma, ci sarà la scenografia curata nei dettagli, sullo sfondo il caratteristico schermo circolare e uno show di luci e laser pronti a proiettare il pubblico nelle atmosfere sperimentali dei Pink Floyd. Appuntamento dunque a Marina di Modica, presso l’Auditorium Mediterraneo, domani 19 agosto per “Pink Floyd – Tribute Laser Show” con la straordinaria partecipazione di Machan Taylor, Scott Page e Gary Wallis. Biglietti d’ingresso acquistabili tramite la piattaforma CTBOX (http://bit.ly/39Zgd6n) o tramite i numerosi punti vendita sparsi sul territorio. Per informazioni riguardanti i punti vendita o per qualsiasi altra necessità è possibile seguire le pagine social ufficiali della band dei Pink’s One https://www.facebook.com/pinksoneband.