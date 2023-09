Disservizi Ast nel territorio di Scicli. Dalla minoranza l’invito a cambiare vettore e compagnia

Accesso agli atti per capire lo stato delle condizioni contrattuali per il trasporto dell’Ast nel territorio sciclitano. Dopo che da mesi i consiglieri di opposizione hanno denunciato disservizi nel trasporto urbano ed extra-urbano con i mezzi dell’Ast ora hanno deciso un cambio di rotta. “Faremo un accesso agli atti per capire le condizioni contrattuali che ci legano all’Azienda siciliana trasporti perché crediamo che le nostre famiglie stiano subendo un danno che dovrebbe essere messo a carico dell’Ast che non sta ottemperando agli impegni sottoscritti e quindi vogliamo analizzare con attenzione le varie clausole” – annunciano i consiglieri Marianna Buscema, Caterina Riccotti, Consuelo Pacetto e Bruno Mirabella.

Auspicabile per gli stessi consiglieri di minoranza un cambio di vettore.

“Abbiamo chiesto che si ipotizzasse il cambio di vettore per assicurare un più adeguato servizio sul territorio per nuove tratte e, nello stesso tempo, creare le condizioni per non fare registrare disservizi durante l’anno scolastico – spiegano i quattro consiglieri comunali – abbiamo sottolineato più volte di rivedere le condizioni economiche con l’Azienda trasporti siciliana ed abbiamo dato mandato al sindaco di valutare se non fosse più opportuno, per assicurare migliori servizi alla città, cambiare vettore e compagnia affidandosi anche a una compagnia privata. Altri Comuni, come ad esempio Siracusa, si erano già mossi in questa direzione. Tanti altri hanno già sostituito l’Ast in alcune tratte di competenza cittadina. Perché non ipotizzare anche a Scicli un cambio di rotta? La risposta alla nostra proposta è stata la sottoscrizione dell’accordo sul servizio con l’Ast per altri due anni”.