Disordini e sicurezza a Scicli: tutti in campo per contrastare la violenza

La sicurezza nella città del commissario Montalbano sta passando attraverso un lavoro che l’Amministrazione in questi mesi ha messo in atto di concerto con le forze dell’ordine. Arrivano da palazzo di città e soprattutto dalla voce del sindaco Mario Marino le assicurazioni di un lavoro attento, minuzioso e capillare su tutto il territorio.

A parlare è il primo cittadino.

“I recenti fatti di cronaca che hanno interessato il territorio, con il coinvolgimento anche di giovanissimi in episodi di violenza, rappresentano una potenziale deriva rispetto a cui come Amministrazione abbiamo posto in essere una serie di presidi e di tutele, grazie alla costante collaborazione con la Prefettura, la Questura e le Forze dell’Ordine tutte – afferma Marino – ho chiesto ed ottenuto Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica con specifico riferimento ai problemi di Scicli, che si sono tenuti e hanno determinato servizi e dispositivi di prevenzione e controllo, alcuni dei quali molto visibili in queste settimane.

I posti di blocco, le perquisizioni domiciliari, l’uso di unità cinofile e le denunce per spaccio di droga, le attività infoinvestigative, alcune delle quali in corso e condotte con moderne tecniche di reperimento delle prove, sono la prova tangibile che lo Stato, nelle sue manifestazioni istituzionali, non ha sottovalutato per un solo attimo l’evolversi di alcune dinamiche sociali nella nostra comunità”. foto di repertorio