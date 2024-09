Discarica abusiva di veicoli: sequestrata area di 2400 mq a Vittoria, denunciato il proprietario

Sequestrata un’area di circa 2400 mq utilizzata come deposito di veicoli a Vittoria. Il proprietario è stato denunciato. E’ questo il risultato di una serie di controlli contro le “ecomafie” disposti dalla Questura di Ragusa. L’area era utilizzata come deposito di veicoli, alcuni in fase di demolizione, altri in condizioni ancora discrete.

L’operazione

Durante l’operazione, effettuata dalla polizia in collaborazione con la polizia locale, sono stati sequestrati 20 veicoli e una grande quantità di parti di veicoli, classificati come rifiuti speciali e pericolosi. L’area è stata sottoposta a sequestro amministrativo, e il proprietario, un cittadino tunisino di 37 anni con precedenti penali, è stato multato con una sanzione amministrativa superiore ai cinquemila euro e denunciato all’Autorità Giudiziaria per la gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi.

