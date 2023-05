Dimore storiche italiane: il 21 maggio a Ragusa apre al pubblico Palazzo Schininà di Sant’Elia

Domenica 21 maggio torna un appuntamento molto sentito e importante. E’ la Giornata Nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane, giunta alla XIII edizione. Si tratta del più grande museo diffuso d’Italia e saranno oltre 500 i monumenti che apriranno le porte, gratuitamente al pubblico: ville, parchi, giardini, rocche e ville…è il grande patrimonio artistico del nostro Paese.

COS’E’ POSSIBILE VISITARE A RAGUSA

Naturalmente, anche in Sicilia e in provincia di Ragusa sarà possibile visitare alcuni siti che, normalmente, non sono aperti al pubblico. A Ragusa il Palazzo Schininà di Sant’Elia, ovvero il palazzo vescovile, costruito alla fine del XVIII secolo e sito UNESCO, apre le porte ai visitatori.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero della Cultura. Media partner dell’evento saranno il TGR e RAI Pubblica Utilità.

ALTRI SITI APERTI NELLA SICILIA ORIENTALE

Per chi fosse interessato e ne avesse la possibilità, in provincia di Siracusa, a Carlentini si segnala l’apertura di Palazzo Matarazzo edificato tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. Ed infine, nel cuore di Catania, la Villa liberty Cutore Recupero.