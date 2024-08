Maltempo: deraglia treno Termini – Caltanissetta. Passeggeri soccorsi tra il fango dalla Forestale

Un pomeriggio di disagi per i passeggeri del treno regionale RV5514, partito da Termini e diretto a Caltanissetta. Intorno alle 18:30, il convoglio ha subito un disallineamento lungo la linea ferroviaria che collega Caltanissetta a Palermo, nei pressi di Roccapalumba. A bordo viaggiavano circa una decina di passeggeri, che hanno dovuto affrontare ore di attesa in una situazione non priva di preoccupazioni.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Tuttavia, è stato necessario l’intervento della Forestale per evacuare i passeggeri. I soccorritori, lavorando con rapidità ed efficienza, hanno aperto un percorso attraverso il fango, permettendo così il recupero delle persone rimaste a bordo. Intorno alle 21:30, i passeggeri sono stati trasferiti su un autobus che li ha accompagnati a destinazione.

Al momento, l’entità dei danni è ancora in fase di valutazione, ma la circolazione ferroviaria sulla linea interessata è stata temporaneamente sospesa. Le autorità competenti stanno lavorando alla riprogrammazione del servizio per garantire la sicurezza dei viaggiatori e il ripristino della normalità il prima possibile.

aggiornamento ore 00.05 da Trenitalia

La circolazione permane sospesa tra Roccapalumba e Caltanissetta per un movimento franoso tra Villalba e Marianopoli.

In corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni.

