Defunti commemorati in Questura i poliziotti morti in servizio

In occasione della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato di Ragusa ha reso omaggio ai suoi caduti in una cerimonia sobria ma profondamente sentita. Il Questore della provincia, Dr. Vincenzo Trombadore, insieme ai funzionari, al personale in servizio e in pensione della Polizia di Stato e del Ruolo Civile dell’Interno, nonché alle rappresentanze dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, ha voluto onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per il servizio.

Durante la cerimonia, una corona d’alloro è stata deposta sul monumento ai caduti, situato all’ingresso della Questura. Dopo l’esecuzione del “silenzio”, il cappellano Don Giuseppe Ramondazzo ha pronunciato una preghiera di benedizione. A pochi metri di distanza, presso la stele commemorativa in memoria del Vice Questore Ninni Cassarà, vittima della mafia, è stato inoltre deposto un cuscino di fiori, accompagnato da un momento di preghiera e raccoglimento.

L’omaggio si è concluso all’ingresso della Questura, dove è presente una scultura in memoria degli Agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, tragicamente uccisi in servizio nel 2019 presso la Questura di Trieste. In loro onore è stato deposto un cuscino di fiori, accompagnato da un ulteriore momento di preghiera e riflessione.

Questa celebrazione simbolica rinnova il ricordo e l’impegno verso chi ha dedicato la propria vita alla sicurezza dei cittadini, un segno tangibile di rispetto e riconoscenza che lega la Polizia di Stato e la comunità di Ragusa.

