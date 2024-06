Debutta in Sicilia la Compagnia della Buona Impresa, al servizio di imprese etiche e competitive

L’evento “Imprese etiche e competitive per il bene comune” si terrà sabato 22 giugno dalle ore 10:00 alle 13:00 presso l’Antico Convento dei Cappuccini di Ragusa Ibla, situato in viale Margherita 41. Promosso dalla Compagnia della Buona Impresa e dall’ASGI (Associazione San Giuseppe Imprenditore), con il patrocinio della Diocesi e del Comune di Ragusa, e il supporto dell’Ordine dei dottori commercialisti, di Commerfidi Gestione Fondi Antiusura e Antiracket e della BCC di Pachino, l’evento vedrà la partecipazione del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa.

L’iniziativa mira a coinvolgere gli imprenditori della Sicilia interessati ad adottare modelli etici nella loro strategia aziendale e nella gestione delle attività operative. Questi modelli sono ispirati alla dottrina sociale della Chiesa e alle parole di Papa Francesco: «per una buona economia servono buoni imprenditori». Pietro D’Amanti, imprenditore ragusano e responsabile ASGI per la Sicilia, ha dichiarato che durante l’evento sarà annunciato l’avvio di un ciclo di incontri per diffondere esperienze e principi di governance aziendale volti a promuovere una crescita economica competitiva, sostenibile e solidale.

Tra i relatori più attesi ci saranno Oreste Bazzichi, uno dei maggiori esperti in Italia di teologia economica francescana, e Simone Brancozzi, docente della Liuc e autore del libro “I 12 pilastri aziendali. L’imprenditore, il contadino e il Vangelo”. Inoltre, vi saranno testimonianze di imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per gli imprenditori di confrontarsi su temi cruciali per lo sviluppo di un’economia che sia non solo competitiva, ma anche eticamente responsabile e orientata al bene comune.

