Danneggiata auto del giornalista Manlio Viola, direttore di BlogSicilia

Tre danneggiamenti in 50 giorni, dal 12 febbraio a ieri, tutti in pieno giorno e solo quando la vettura è parcheggiata di fronte la sede della redazione. Ad essere presa di mira l’auto del direttore responsabile del sito BlogSicilia Manlio Viola, che ha denunciato tutto ai carabinieri. La vettura è una Alfa Romeo Giulietta rossa, un’auto abbastanza distinguibile. Il 12 febbraio scorso il primo espisodio: il finestrino posteriore destro, lato passeggero, è stata mandato in frantumi da un giovane fuggito quando è scattato l’allarme. Ad osservare la scena altre due persone su un’auto nera che si sono allontanate qualche istante dopo, non prima di verificare che Viola si fosse accorto dell’accaduto. Il secondo raid nella prima decade di marzo. L’auto, anche in questo caso, era parcheggiata di fronte la redazione. Uscendo dal parcheggio uno strano rumore sotto le ruote della vettura ha fatto scattare un controllo. Erano state piazzate una ventina di viti sotto i due copertoni posteriori con il chiaro intento di causare una doppia foratura. Ieri il terzo danneggiamento: intorno alle 13,45 è stato notato un uomo sulla quarantina fuggire a piedi velocemente dopo che lo sportello anteriore lato guida era stato letteralmente piegato con l’uso di uno strumento da scasso. Solidarietà al direttore di BlogSicilia dalla redazione di Ragusaoggi.it

