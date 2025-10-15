Dall’ombra della Storia ai segreti del cuore: due voci femminili accendono Modica

Doppio appuntamento letterario a ottobre e novembre con due donne, due mondi, due modi di raccontarsi. A Modica, l’autunno letterario si colora di passione e memoria con un doppio evento che unisce politica e sentimento, biografia e narrativa contemporanea.

Il primo incontro, venerdì 24 ottobre alle 19.30 all’auditorium di piazza Matteotti, vedrà protagonista Stefania Craxi con “All’ombra della Storia” (Piemme). Un libro che è insieme testimonianza e confessione, dove la figlia dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi intreccia ricordi privati e riflessioni politiche. “Nasce da un moto dell’animo – ha spiegato l’autrice – e racconta il mio Craxi, un padre difficile e straordinario”. Un racconto che attraversa i decenni cruciali della politica italiana, filtrato dallo sguardo di chi è stata testimone diretta di un’epoca, ma anche di un’eredità familiare che continua a segnare la Storia.

Diverso il registro del secondo appuntamento, domenica 9 novembre alle 16.30, ospitato nella libreria di corso Umberto 123. Qui i riflettori si accenderanno su Charlotte Rose, l’autrice palermitana che ha conquistato milioni di lettori su Wattpad con il suo stile dark romance. Il suo nuovo romanzo, “Prohibited – Prigionieri del destino” (Sperling & Kupfer), porta i lettori in un mondo di passioni proibite, segreti e redenzione. Protagonisti sono Eve Lawrence e Jared Myers, due anime in collisione che, tra rabbia e attrazione, scoprono quanto sia difficile sottrarsi al destino.

Dalla politica che si fa memoria alla narrativa che accende i sensi, Modica si prepara a vivere due eventi che raccontano la forza della scrittura femminile e la sua capacità di emozionare pubblici diversi.

A rendere possibile questa nuova parentesi di cultura e incontro è ancora una volta Mondadori BookStore di Modica con la sua instancabile anima, Piera Ficili, in collaborazione con la Fondazione Garibaldi e il suo Sovrintendente Tonino Cannata.

