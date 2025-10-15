L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Dall’ombra della Storia ai segreti del cuore: due voci femminili accendono Modica
15 Ott 2025 09:19
Doppio appuntamento letterario a ottobre e novembre con due donne, due mondi, due modi di raccontarsi. A Modica, l’autunno letterario si colora di passione e memoria con un doppio evento che unisce politica e sentimento, biografia e narrativa contemporanea.
Il primo incontro, venerdì 24 ottobre alle 19.30 all’auditorium di piazza Matteotti, vedrà protagonista Stefania Craxi con “All’ombra della Storia” (Piemme). Un libro che è insieme testimonianza e confessione, dove la figlia dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi intreccia ricordi privati e riflessioni politiche. “Nasce da un moto dell’animo – ha spiegato l’autrice – e racconta il mio Craxi, un padre difficile e straordinario”. Un racconto che attraversa i decenni cruciali della politica italiana, filtrato dallo sguardo di chi è stata testimone diretta di un’epoca, ma anche di un’eredità familiare che continua a segnare la Storia.
Diverso il registro del secondo appuntamento, domenica 9 novembre alle 16.30, ospitato nella libreria di corso Umberto 123. Qui i riflettori si accenderanno su Charlotte Rose, l’autrice palermitana che ha conquistato milioni di lettori su Wattpad con il suo stile dark romance. Il suo nuovo romanzo, “Prohibited – Prigionieri del destino” (Sperling & Kupfer), porta i lettori in un mondo di passioni proibite, segreti e redenzione. Protagonisti sono Eve Lawrence e Jared Myers, due anime in collisione che, tra rabbia e attrazione, scoprono quanto sia difficile sottrarsi al destino.
Dalla politica che si fa memoria alla narrativa che accende i sensi, Modica si prepara a vivere due eventi che raccontano la forza della scrittura femminile e la sua capacità di emozionare pubblici diversi.
A rendere possibile questa nuova parentesi di cultura e incontro è ancora una volta Mondadori BookStore di Modica con la sua instancabile anima, Piera Ficili, in collaborazione con la Fondazione Garibaldi e il suo Sovrintendente Tonino Cannata.
