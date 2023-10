Dalla sala di lettura Filusi di Jungi a Scicli l’appello. Consegnare in tempo i libri presi in prestito per la lettura

Da anni la biblioteca pensata e creata da Luigi Fidone è diventata punto di riferimento per la buona lettura, per gli approfondimenti in una zona della città a corto di servizi. Fidone, figura storica del villaggio Jungi per essere stato edicolante e titolare di una cartolibreria l’unica nel popoloso quartiere alla periferia del centro abitato di Scicli, ha messo a disposizione tutti i libri raccolti durante la sua vita per essere letti e consultati da ragazzi ed adulti. Realizzata nei pressi della farmacia comunale a Jungi da un decennio è diventata un servizio formativo importante per la vita del paese. Accade però che, a volte, i libri una volta presi non vengono riconsegnati. Da una rilevazione del reale patrimonio librario della biblioteca, effettuata in questi giorni, è stato accertato che molti libri non sono stati riconsegnati.

Da qui l’appello che arriva dalla Sala di lettura Filusi di Jungi.

“In questi giorni stavamo sfogliando il nostro schedario per fare un po’ d’ordine e ci siamo accorti che in due anni siamo cresciuti tantissimo grazie a voi che vi servite della nostra Sala di lettura – è l’appello lanciato su fb da Luigi e Maria – purtroppo nello stesso tempo abbiamo notato che tanti libri presi non sono più rientrati nei termini stabiliti. Ci tenevamo a ricordare che la nostra sala di lettura funziona come una normale biblioteca, il libro deve rientrare entro un mese anche se non abbiamo problemi a farlo tenere di più. L’importante è avvertire. Abbiamo mandato il messaggio a tutti i ritardatari ma non di una settimana di 4/6 mesi 1/2 anni e le scuse le abbiamo sentite tutte. Sinceramente ci rimaniamo male perché siamo buoni e disponibili con tutti. Abbiamo messo a disposizione gratuitamente i libri di Luigi, raccolti in una vita, per tutta la comunità di Jungi e di Scicli pensando di fare una cosa buona però il rispetto prima di tutto per noi”.