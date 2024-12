Dalla Regione fondi per Jungi. Si completa la riqualificazione del popoloso quartiere di Scicli

Un finanziamento che si inseguiva da tempo senza riuscire ad ottenerlo e soprattutto per riuscire a completare gli interventi previsti dal Piano integrato di Jungi, un piano innovativo pubblico-privato che un decennio fa è apparso innovativo nell’ambito dei lavori pubblici e dell’urbanistica portando Scicli ad essere antesignana di una svolta. Per la verità, negli ultimi tempi, dalla Regione arrivavano segnali di aiuti. Oggi il finanziamento è arrivato con tanto di conferma. Una bella somma, quella che arriverà da Palermo: sono 732.841,46 euro che andranno destinati al completamento del progetto di recupero e di riqualificazione del quartiere Jungi, ampia zona di espansione densamente popolata. E’ un finanziamento integrativo che si è reso necessario per far fronte al caro materiali e agli oneri di collaudo e che si và ad aggiungersi agli importi già spesi di 2.284.336,89 euro concessi dallo Stato, a 1.120.000,00 euro concessi dalla Regione, ai 309.860 euro del Comune di Scicli, oltre ai 10.077.754,13 concessi dai privati.

Il nuovo finanziamento permetterà di completare al 100 per cento il progetto iniziale.

“Questo budget permetterà inoltre di avviare interventi essenziali, tra cui l’ampliamento della farmacia comunale, un servizio fondamentale per i tanti residenti della zona – spiega il sindaco Mario Marino – questo traguardo è il frutto di un lavoro sinergico e instancabile della nostra squadra amministrativa, che ogni giorno si impegna per portare avanti iniziative concrete in favore della nostra comunità. Un grazie va anche espresso all’ufficio tecnico comunale e capo settore che hanno lavorato al raggiungimento di questo obiettivo. Sono orgoglioso di questo risultato, che rappresenta un ulteriore passo verso la crescita e il miglioramento della qualità della vita di tutti noi. Insieme, continuiamo a costruire una Scicli più bella e funzionale”.

