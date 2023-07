Dalla Regione 200 mila euro per i lavori nella Chiesa di S. Giorgio a Modica

Stanziati 200 mila euro per la messa in sicurezza degli stucchi delle volte della navata centrale, dei transetti e dell’abside del Duomo di San Giorgio di Modica,

L’intervento prevede la realizzazione di lavori di messa in sicurezza degli stucchi presenti

nella volta della navata centrale, della crociera, dell’abside e della cappella dove è custodito il

simulacro di San Giorgio attualmente pericolante e quindi inidoneo a custodirlo. I lavori, con

interventi di urgenza, consisteranno nel consolidamento e messa in sicurezza di tutte le parti

ammalorate e in procinto di crollo.

I FONDI

Lo stanziamento è stato possibile grazie ad un emendamento proposto dall’on. Ignazio Abbate che dota l’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana della somma necessaria ad effettuare l’intervento.

I lavori verranno affidati ad una ditta specializzata con la proceduta della somma urgenza.