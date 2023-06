Dall’11 giugno torna il Barocco Line. Per la prima volta in terra iblea anche con i nuovissimi treni “Blues”

Dall’11 giugno e fino al 17 settembre, è confermato anche quest’anno il Barocco Line, il treno che permette i collegamenti estivi alla scoperta del Val di Noto. Sono in tutto 16 i collegamenti che saranno effettuati anche nei fesitivi. Le fermate sono previste a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa, Donnafugata con servizi anche a bordo dei nuovi treni Blues.

L’OFFERTA ESTIVA

Nei giorni feriali sarà disponibile un nuovo collegamento (A/R) tra Siracusa e Noto ad arricchire l’offerta della Sicilia sud-orientale.

Le corse hanno una cadenza di ogni due ore circa, con treni Minuetto e con i nuovissimi Blues, da pochi mesi in Sicilia e per la prima volta nel territorio ibleo.

Sono corse a tariffa ordinaria che non hanno bisogno di prenotazione. Per informazioni sui costi, è possibile consultare il sito di trenitalia.

Sui treni è possibie trasportare gratuitamente la bicicletta.

Si tratta di un collegamento importante che permetterà ai turisti di godere delle bellezze del Val di Noto in serenità, con l’auspicio che questo genere di collegamenti diventino una costanza e non un’eccezione estiva.