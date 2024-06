Da venerdì 21 giugno in radio e in digitale “Se avessi”, il nuovo brano di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia torna sulla scena musicale con il nuovo brano “Se avessi,” disponibile in radio e in formato digitale da venerdì 21 giugno. Il singolo, prodotto da Elvezio Fortunato e False, è un’autobiografia in musica che esplora profondamente aspetti personali della cantante, rivelati attraverso un percorso interiore di scoperta e abbandono delle certezze.

Cristina Scuccia

Nata a Vittoria e cresciuta a Comiso, Cristina Scuccia ha catturato l’attenzione del pubblico durante la sua partecipazione a The Voice of Italy con una cover di “No One” di Alicia Keys. Il video della sua esibizione ha superato i 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. Durante il talent show, Cristina ha collaborato con artisti come Ricky Martin e Kylie Minogue e ha lanciato il suo primo album “Sister Cristina” nel 2014. Successivamente, ha interpretato ruoli in musical come “Sister Act” e “Titanic – Il Musical.”

Cristina ha esibito a eventi di grande importanza, tra cui la Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia e concerti a New York e in altre città internazionali. Nel 2018, ha collaborato con Patric Scott per una cover di “Hallelujah” di Leonard Cohen e ha pubblicato il singolo “Felice.” La sua carriera l’ha portata a esibirsi in Brasile, Polonia, e altre nazioni, diventando una figura apprezzata nel panorama musicale internazionale.

Dopo aver lasciato la vita consacrata, Cristina ha continuato a dedicarsi alla musica, pubblicando “La Felicità È Una Direzione” a marzo 2023. Recentemente, è arrivata in finale nel programma “L’isola dei Famosi” e ha ricoperto il ruolo di caposquadra nelle edizioni di “Io Canto Generation” e “Io Canto Family.”

“Se avessi,” disponibile in pre-save dal 18 giugno, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Cristina Scuccia, segnato dalla collaborazione con Alessio Marullo (Duffy) e Iacopo Falsetti (False).

