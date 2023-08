Da Comiso si vola verso Napoli. Nuova tratta da ottobre. Sempre Aeroitalia

Ancora novità per l’aeroporto di Comiso proprio mentre ci si appresta ad una protesta in programma per il 6 settembre. Aeroitalia annuncia il lancio di una nuova tratta aerea che collegherà Napoli e Comiso. Questa innovativa offerta, resa disponibile a partire dal 29 ottobre, promette di offrire comodità e accessibilità ai viaggiatori, aprendo nuove opportunità di esplorazione e affari.

Dettagli del Volo

Il nuovo servizio operativo di Aeroitalia sarà disponibile due volte a settimana, nei giorni di giovedì e domenica. Questo significa che i passeggeri avranno la flessibilità di scegliere il giorno che meglio si adatta ai loro piani, rendendo il viaggio più comodo che mai.

Ecco i dettagli completi del volo:

NAP (Napoli) – CIY (Comiso)

Giovedì: Partenza alle ore 13:00

Partenza alle ore 13:00 Domenica: Partenza alle ore 12:30

7CIY (Comiso) – NAP (Napoli)

Giovedì: Partenza alle ore 15:00

Partenza alle ore 15:00 Domenica: Partenza alle ore 14:30

L’aeromobile scelto per questa rotta è l’ATR72

Opportunità di Viaggio e Affari

L’introduzione di questa nuova tratta non solo offre ai viaggiatori un’opzione conveniente e diretta per raggiungere Comiso da Napoli, ma potrebbe anche rivelarsi vantaggiosa per il settore degli affari. L’accessibilità migliorata può agevolare gli incontri di lavoro, i summit e le conferenze tra le due città. Inoltre, i turisti e gli appassionati di cultura potranno sfruttare questa opportunità per esplorare le attrazioni uniche di entrambe le località, creando un legame più stretto tra di loro.