Covid: ancora un decesso nel ragusano

Nonostante il leggero calo dei contagi per covid in provincia di Ragusa, si registra purtroppo oggi, 5 dicembre, un altro decesso.

In totale le persone positive al Covid sono 872, di cui 843 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale. E’ salito il numero dei morti che sono 636.

I dati per Comune: 17 Acate,

26 Chiaramonte Gulfi,

56 Comiso,

1 Giarratana,

35 Ispica,

202 Modica,

1 Monterosso,

73 Pozzallo,

246 Ragusa,

12 Santa Croce Camerina,

64 Scicli,

110 Vittoria.