Covid: 200 nuovi casi da ieri ad oggi in provincia di Ragusa. Il capoluogo ha attualmente quasi 400 casi

I dati sulla diffusione del covid-19 in provincia di Ragusa mostrano un aumento dei nuovi contagi rispetto a ieri. Secondo i dati ufficiali, ieri erano 1.084 i positivi al covid, mentre oggi sono 1.201, con circa 200 nuovi casi in più. I decessi dall’inizio della pandemia sono invece 649, con un aumento di una sola persona rispetto a ieri.

La situazione è particolarmente concentrata nei Comuni di Modica e Ragusa, dove rispettivamente 284 e 386 persone sono positive al covid. Anche a Comiso, Ispica e Pozzallo si registra un numero significativo di positivi, con 97, 60 e 93 casi rispettivamente.

Per quanto riguarda i ricoverati, sono 41 in totale, distribuiti negli ospedali iblei. 19 sono al “Giovanni Paolo II” di Ragusa, 9 al Maggiore “Nino Baglieri” di Modica e 13 al “Guzzardi” di Vittoria. Tra questi, una sola persona è in terapia intensiva al “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

È importante ricordare che questi dati sono in continua evoluzione e che è fondamentale rispettare le misure di prevenzione per contenere la diffusione del virus, come il distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e l’igienizzazione delle mani.