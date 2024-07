Corsa contro il tempo per salvare il cane Marley a Scicli. Il Sogno di Giulia

A Scicli è in corso una gara di solidarietà su GoFundMe per salvare la vita a Marley, un bulldog francese di appena un anno con una grave stenosi polmonare.

“È stata prospettata la possibilità di un intervento a Milano – scrive l’odv Il Sogno di Giulia, associazione che ha lanciato la raccolta – però i due giovani proprietari non possono permetterselo essendo troppo costoso”.

Il preventivo della clinica milanese ammonta a 3.500 euro cui vanno aggiunte le spese di trasporto, Marley infatti non potrebbe salire in aereo ma solo in treno o in auto.

“Il cane – si legge – apparentemente non ha nulla, è molto attivo e giocherellone. Tuttavia, quando corre si ferma accasciandosi, facendoci prendere un colpo: a quanto ci dicono – spiegano – potrebbe morire da un momento all’altro non facendo nulla”.

La raccolta fondi è a metà dell’obiettivo prefissato di cinquemila euro. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/marley-rischia-di-morire-per-stenosi-polmonare-grave

