Corruzione: chiesta prescrizione ex dirigente Regione Sicilia - Ragusa Oggi

Corruzione: chiesta prescrizione ex dirigente Regione Sicilia

Il sostituto procuratore, Pierangelo Padova, ha chiesto alla terza sezione del tribunale di Palermo il non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Anna Rosa Corsello, ex dirigente generale della formazione nella Regione Sicilia. La donna, oggi in pensione, e’ imputata di istigazione alla corruzione ma il pm ha chiesto i giudici di derubricare il reato in induzione a dare o promettere utilita’.

La vicenda, che risale, secondo l’originaria formulazione del capo di imputazione, all’aprile 2014, va peraltro anticipata, sempre secondo la tesi sostenuta in requisitoria, al gennaio 2013.

Corsello avrebbe chiesto, consegnandole un biglietto in cui erano scritti i nomi, a una dirigente del Formez di stipulare dei contratti a tempo determinato con 7 esperti in precedenza nominati dalla Regione Sicilia e licenziati per effetto di una norma della finanziaria 2013