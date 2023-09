Coppa Sicilia: sabato la Virtus sfida Capo D’Orlando

Domenica, al PalaCus di Catania, le finali delle Final Four di Coppa Sicilia, un evento organizzato dal Comitato regionale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). La Virtus, che ha superato la concorrenza di Olympia Comiso e Basket School Gela nel Girone D, affronterà una sfida importante contro Capo d’Orlando nelle semifinali, che si terranno domani alle 18. L’altra finalista sarà determinata dalla sfida tra Cus Catania e Cus Palermo.

La Virtus ha avuto un buon precampionato con vittorie in Coppa Sicilia e amichevoli, ma il coach Gianni Recupido sottolinea l’importanza della partita contro Capo d’Orlando, poiché una vittoria consentirebbe loro di avanzare in finale per lottare per un trofeo. Tuttavia, anche se si tratta di una fase di precampionato, nessuno vuole perdere, e Recupido sottolinea che la tensione e l’approccio emotivo saranno simili a quelli di una gara ufficiale.

Il coach esprime anche fiducia nella squadra, sottolineando che, nonostante nessuna squadra sia al 100% nella preparazione a questo punto, dopo quattro settimane di allenamento hanno un’idea chiara di ciò che vogliono raggiungere. Infine, Recupido rassicura che nonostante alcune piccole problematiche fisiche durante la settimana, avranno la squadra al completo per la partita di sabato grazie alla professionalità dello staff medico e dei preparatori.