Copertoni di automobili in fiamme in un terreno privato nelle campagne modicane

L’incendio in contrada “San Giurgiuzzu” alla lontana periferia del centro abitato di Modica, nel primo pomeriggio di oggi. Il proprietario di un terreno, dopo aver ammassato alcuni copertoni d’auto in disuso, ha appiccato il fuoco creando una lunga scia di fumo nero che si è innalzata nell’aria rendendola irrespirabile. A segnalare il fatto sono stati alcuni abitanti della zona, non solo di contrada “San Giurgiuzzo” ma anche di contrada “Mauto”.

Intervenuti i vigili del fuoco e anche la Polizia di Stato

I vigili del fuoco, intervenuti con una propria squadra, hanno spento l’incendio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato del Commissariato di Modica che ha avviato le indagini. Accertato che l’incendio era stato appiccato dal proprietario del terreno, i poliziotti hanno avviato le indagini per chiudere il cerchio attorno a questo fatto di cronaca, per accertare gli autori ed i provvedimenti da prendere a loro carico e per escludere danni ambientali seri.

