Conversazioni a Scicli”. Al circolo Brancati i primi tre appuntamenti di novembre

di Pinella Drago – Primo incontro domani, con inizio alle 18.30, con Saro Distefano che presenta “Un’altra pandemia. Diario di un epidemiologo” di Salvatore Pisani. Il testo è il diario giornaliero di quattro mesi per che descrive la pandemia da Covid19. A scriverla Salvatore Pisani, che ha vissuto la tempesta nel doppio ruolo di paziente affetto dal virus nella prima ondata nella primavera del 2020 e successivamente da medico epidemiologo.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre, alle 18, con il professore Giuseppe Traina che presenterà “Ladri di luce: Leonardo Sciascia e Piero Guccione tra bellezza e verità” (Olschki) a cura di Lavinia Spalanca, che interverrà telefonicamente e che “ha raccolto il carteggio fra i due. E’ l’occasione per venire a conoscenza nel dettaglio dell’amicizia fra lo scrittore e il pittore; oltre un centinaio le lettere fra Sciascia e Guccione dove si coglie la grande umanità dei due. Un volume importante nel quale sono presenti le testimonianze di Traina, Deider, Fernandez e Paola Guccione che “ricostruisce l’amicizia fra i due attraverso i propri ricordi, dal primo incontro a Palermo, indugiando sul senso di pace che sia a Sciascia sia al papà regalava il mare”.

Il terzo incontro di novembre è in programma per sabato 29, alle 18. Ester Guglielmino farà conoscere Diario Femminile Singolare. La Guglielmino è nata e vive a Modica; insegna lettere ed è contenta di farlo. Diario Femminile…“è una raccolta poetica intensa e riflessiva che esplora l’universo femminile con sensibilità e profondità. È un viaggio interiore che scava nella memoria, nei rapporti familiari e nella percezione del tempo”.



© Riproduzione riservata