Convenzione Comune di Modica ed Università Kore di Enna. Studenti residenti a Modica potranno svolgere il tirocinio a palazzo San Domenico

Per gli studenti universitari modicani è un agio che aspettavano. La richiesta avanzata dalla Facoltà di Servizio sociale e Scienze crimologiche dell’Università Kore di Enna riguardante l’attivazione di un tirocinio curriculare è stata condivisa dalla giunta Monisteri che ha approvato non solo l’atto deliberativo di adesione ma anche il testo della convenzione che verrà stipulata con l’ateneo ennese. La convenzione avrà la durata di due anni, non comporta alcun onere finanziario per l’ente di palazzo San Domenico ed è finalizzata a regolamentare i rapporti fra l’ente Comune e l’Università.

Quali i compiti del Comune modicano.

L’ente locale, nella qualità di soggetto ospitante della formazione provvederà ad individuare un tutor aziendale tra i propri dipendenti che sono in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo. Questo tutor avrà il compito di affiancare lo studente tirocinante sul luogo di lavoro con un percorso che troverà traccia in un normale registro di entrata ed uscita. Tutto segnato, tutto registrato al fine di garantire la massima trasparenza nella formazione.

Ora si attende la firma fra le due strutture.

Il passaggio successivo all’approvazione della delibera di accettazione e della convenzione stessa sarà quello di firmare l’atto ed avviare le procedure. Gli studenti modicani potranno svolgere il proprio tirocinio nella città in cui risiedono evitando i disagi dell’essere pendolari da una città all’altra, in questo caso fra Modica ed Enna e formandosi professionalmente nella struttura comunale grazie all’opportunità di acquisire competenze e metodologie che viene offerta dalla pubblica amministrazione nella qualità di struttura pubblica erogatrice di servizi.