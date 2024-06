Convegno sulla valorizzazione del Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica a Scicli

Prima uscita ufficiale per il nuovo direttore del Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica, Carmelo Nicotra, che ha organizzato per domani una giornata di studio all’ex Convento della Croce a Scicli. Il tema dei lavori che inizieranno alle 9: “Valorizzazione del Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica per una visione di crescita culturale ed economica della provincia di Ragusa”. Attesa la presenza dell’Assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. “Il convegno mira ad aprire il Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica al territorio ma, anche, a creare una rete tra le istituzioni locali e gli attori privati per realizzare un ecosistema virtuoso che possa mirare all’accrescimento culturale ed economico dell’area iblea – spiegano gli organizzatori – il Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica è stato istituito dalla Regione Sicilia nel 2019 e comprende il Parco archeologico di Kamarina e il relativo museo; Parco Forza – Ispica; Cava Ispica – Modica; Museo archeologico ibleo di Ragusa; Convento della Croce – Scicli”.

Il programma dei lavori.







Ai saluti istituzionali del sindaco di Scicli, Mario Marino e del direttore generale del dipartimento Beni culturali e dell’Identità siciliana, Mario La Rocca, seguiranno le relazioni di Giuseppe Parello su “Il sistema dei Parchi archeologici in Sicilia”, Carmelo Nicotra su “Il sistema del Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica”, di Eleonora Pappalardo su “Il turismo archeologico come strumento di sviluppo economico culturale del territorio” e di Saverio Scerra su “Nuova ipotesi di musealizzazione dei siti museali del Parco di Kamarina e Cava Ispica”. Le conclusioni sono affidate all’assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. Alle 15 è previsto l’insediamento del comitato tecnico scientifico del Parco che sarà composto dal soprintendente di Ragusa, Antonino De Marco, dai sindaci di Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria e da esperti designati dall’Assessore

