Controlli estivi a Comiso: oltre 200 persone fermate, emessi 35 verbali

L’estate a Comiso è stata caratterizzata da un’intensa attività della Polizia Locale. Gli interventi hanno portato al controllo di oltre 200 persone e all’emissione di 35 verbali per violazioni del Codice della strada. Inoltre, quattro attività commerciali sono state sanzionate per non aver rispettato l’ordinanza sul divieto di vendita di alcolici.

Controlli in centro e nelle zone periferiche

Le operazioni si sono svolte sia nel centro storico che nelle zone periferiche, nuove aree di aggregazione giovanile. L’Assessore Dante Di Trapani, che ha spesso accompagnato personalmente gli agenti, ha sottolineato l’importanza dello sforzo compiuto e ha ribadito la necessità di combinare dialogo e sanzioni per promuovere il rispetto delle regole e migliorare la sicurezza stradale.

