Continua l'estate chiaramontana dai grandi nomi. E c'è l'omaggio anche a Leopardi - Ragusa Oggi

Continua l’estate chiaramontana dai grandi nomi. E c’è l’omaggio anche a Leopardi

Chiaramonte Gulfi celebra un suo figlio prediletto con uno spettacolo di forte intensità. Stasera gli scritti di Serafino Amabile Guastella rivivranno nella voce narrante dell’attore Andrea Tidona che regalerà uno spettacolo profondo e toccante. Un grande omaggio ad Amabile Guastella nel 200° anniversario dalla nascita che darà avvio ad altri appuntamenti chiaramontani a lui dedicati. Appuntamento dunque alle ore 21.30 ai Giardini comunali con un’altra serata da non perdere all’interno del cartellone estivo di eventi messo a punto dal direttore artistico Mario Incudine, cofirmataria Costanza DiQuattro.

Domani, domenica 11 agosto, l’estata prosegue con la 18^ sagra dei sapori chiaramontani, a cura dell’associazione culturale Villaggio Gulfi (20.00 – Villaggio Gulfi), mentre lunedì 12 agosto due ospiti di altissimo rilievo, gli attori Giorgio Lupano e Vanessa Gravina impegnati nello spettacolo “Alla luna”, regia di Walter Manfrè, dedicato alla celebre poesia di Leopardi “L’infinito”, nel 200° anniversario dalla sua stesura. L’appuntamento rientra tra quelli curati dall’associazione Donnafugata 2000 (21.30 – Giardini comunali).

Martedì 13 agosto il concerto del Corpo bandistico “V. Cutello” diretto dal maestro Paolo Scollo, seguito dal concerto dei Gira Vota e Furria (21.00 – Piano dell’Acqua);

Due appuntamenti da non perdere per la vigilia di Ferragosto e per Ferragosto. Mercoledì 14 agosto spazio giovani con il workshop di danze popolari con Nerina Cavallaro e di tamburello con Gianni Berardi (19.30 – Piazza Duomo) e a seguire si balla con la 3^ edizione del festival “Chiaranta”, dedicato alla taranta e ai ritmi salentini con il gruppo musicale “Aranira” e “L’Orchestra Popolare” che unisce i talenti del ragusano (ore 22.00 – Piazza Duomo).

Il Ferragosto a Chiaramonte avrà poi il ritmo del concerto “Grande Sud” con Mario Incudine, Peppe Servillo e Pietra Montecorvino che conquisteranno Piazza Duomo per una serata del 15 agosto da ricordare (21.30).

Venerdì 16 agosto ancora i giovani protagonisti con le band “Spaghetti and roll” e “Porto rosso” (20.00 – Balcone di Sicilia e Atrio antistante Municipio), mentre nel pomeriggio appuntamento con il mercatino delle pulci a cura di Giuseppe Bracchitta (19.00 – C.so Umberto).

Insomma, ce n’è per tutti i gusti per un’estate chiaramontana da ricordare che proseguirà ogni sera fino al 15 settembre. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Per info: facebook e sito del Comune di Chiaramonte Gulfi.