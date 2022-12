Concluso “7° Corso di Alfabetizzazione per Stranieri con indirizzo lavorativo”. Sabato la cerimonia finale

Il percorso formativo è stato organizzato, come nelle edizioni precedenti, dal coordinamento ADRA di Ragusa in collaborazione con la Sycurvita Srls, Azienda che si occupa di Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Saranno i saluti, accompagnati dai ringraziamenti alle Autorità invitate, ad aprire i lavori della giornata.

Presenti i discenti che hanno frequentato il corso e a cui verrà consegnato l’attestato di partecipazione utile e obbligatorio per l’inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e SMI inerente alla sicurezza.

Il corso di alfabetizzazione per stranieri, iniziato il 4 novembre us, con un programma di trenta ore è stato suddiviso in lezioni frontali di italiano e altre attività connesse al percorso, di queste alcune sono state dedicate allo studio che riguarda l’apprendimento di HACCP – ex tesserino sanitario . Si tratta di un sistema che permette di applicare l’autocontrollo nelle attività alimentari in maniera organizzata, utilizzato per conseguire un livello elevato di sicurezza all'interno dell'attività. In alternativa, a scelta del discente, il corso di Addetto alla Conduzione di Carrelli Industriali con conduttore a bordo Mulettista.

Inoltre, si è svolta un’attività inerente la conoscenza del territorio e della città.

«Il corso è stato svolto gratuitamente da tutti i partecipanti, in quanto totalmente finanziato da ADRA Italia – ha sottolineato il direttore del corso Giorgio Bella.