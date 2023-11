Conclusa la mostra Assenza/Essenza. Adesso si va a Roma e Milano

POZZALLO – Si è conclusa la mostra “Assenza/Essenza. Al cuore del colore”, l’antologica che ha omaggiato il grande artista Beppe Assenza (1930 – 1985), pittore tra i più rappresentativi del ‘900, considerato dalla critica il Kandinsky occidentale, tra i maggiori esponenti della corrente antroposofica. L’esposizione, inaugurata lo scorso 23 settembre presso lo Spazio Cultura Meno Assenza di Pozzallo è stata un’esperienza unica, capace di creare un ponte tra il passato e il presente, tra la Sicilia e la Svizzera, tra il tratto e il colore.

Un ponte che durante il finissage ha unito anche un altro nome illustre del territorio, Giorgio La Pira (1904 – 1977), politico, giurista e rappresentante del cristianesimo sociale, il “sindaco santo” di Firenze, prestigioso figlio di Pozzallo di cui ieri 5 novembre, giorno dell’anniversario della sua morte, si è omaggiato il ricordo. A tributare Beppe Assenza sono intervenuti il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, l’assessore alla Cultura Stella Morana, l’etnoantropologa Grazia Dormiente e Antonia Moro e Giuseppe De Gregori dell’associazione “Amici di Beppe Assenza”, organizzazione che ha promosso la mostra in partnership con la Fondazione Bio-Stiftung Schweiz, con il patrocinio del Comune di Pozzallo e del Comune di Modica ed il sostegno di diversi sponsor.

Presente anche il mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto. “Assenza/Essenza. Al cuore del colore” non è stata semplicemente una mostra, ma un vero trionfo dell’arte e della cultura. Un percorso dedicato al colore e alle potenzialità che racchiude, ai legami visibili e invisibili che intrattiene, alla bellezza come chiave di lettura per comprendere il mondo e capace a sua volta di plasmarlo. Un viaggio che è stato segnato da eventi speciali, visite guidate, convegni, workshop, laboratori, coinvolgimento delle scolaresche ma anche di esperti d’arte.

Uno spazio che è stato scandito da appuntamenti culturali settimanali, popolato da centinaia di visitatori, animato da tanti bambini e ragazzi accompagnati dagli insegnanti. Un’occasione di crescita per l’intera comunità.

“La nostra città ha ospitato un evento di altissimo spessore artistico – ha commentato il sindaco di Pozzallo – una mostra che ha acceso i riflettori sulla nostra Pozzallo, prima tappa di un progetto sfaccettato che ha reso ancora più affascinate l’esposizione che ora si sposta a Roma e Milano”. Le opere in mostra sono state divise in sette sezioni per un percorso biografico – artistico di Beppe Assenza che ha coperto un arco di oltre 50 anni, arricchito di un documentario e di un catalogo. Il suo “metodo del colore” ha segnato la strada verso una continua e profonda ricerca della verità che, essenziale e scevra di materia, risponde a leggi interiori e si nutre di spiritualità.

“Assenza essenza. Al cuore del colore” a Pozzallo ha creato uno splendido dialogo dimostrando il potere trasformativo dell’arte ed emozionando i tanti visitatori, e ha dato il via ad un progetto artistico che dalla Sicilia ora approderà a Roma (dicembre 2023-gennaio 2024) e proseguirà poi per Milano (febbraio-marzo 2024). Un viaggio grazie al quale si continuerà a raccontare lo straordinario percorso artistico di Beppe Assenza e a diffondere l’intensità della sua ricerca pittorica nel colore.