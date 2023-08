Con l’omaggio a Bufalino e una preghiera per la pace di Gyosho Morishita, apre il Donnafugata Film Festival

E’ iniziato il “DonnaFugata Film Festival”, la manifestazione che celebra l’integrazione tra culture e arti diverse, focalizzata sul cinema ma anche coinvolgente musica, arte pittorica e altre forme espressive. L’evento si tiene presso il Castello di Donnafugata a Ragusa e offre al pubblico una varietà di proiezioni cinematografiche, performance artistiche e incontri con personalità del mondo cinematografico.

OMAGGIO A BUFALINO

Con una performance che ha unito musica, arte pittorica e parole, un omaggio a Gesualdo Bufalino, ieri sera al Castello di Donnafugata a Ragusa, si è dato il via alla 15esima edizione del DonnaFugata Film Festival. Dopo i saluti istituzionali e una preghiera per la pace nel mondo da parte del monaco buddista Gyosho Morishita, l’artista Giovanni Robustelli ha offerto una performance pittorica dal vivo, seguendo le parole di Bufalino interpretate dall’attore Gaetano Aronica, accompagnato dalla musica della violista Michela Bonavita. Un momento unico che ha incantato il pubblico e che si è svolto subito dopo il talk sul docufilm in produzione “Sulle Soglie della Notte” dedicato a Gesualdo Bufalino e diretto da Andrea Traina, che è anche il direttore artistico del festival.

In questa edizione, l’evento è dedicato al segno zodiacale dell’Ariete e presenta nuove sezioni, come “Profondo Giallo” per i film gialli e “Note Sotto le Stelle” per i film musicali. Il festival prevede numerosi film, talk, proiezioni e performance che coinvolgono registi, attori, musicisti e altri professionisti del settore cinematografico. Inoltre, il festival offre uno spazio dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità e all’integrazione sociale attraverso la sezione “Super/abili – eroi oltre lo schermo”.

Tra le personalità coinvolte ci sono registi, attori, produttori e altre figure di rilievo nel mondo del cinema italiano, che partecipano a masterclass, proiezioni e incontri con il pubblico.

Per ulteriori informazioni sul programma e sugli eventi del festival, è possibile visitare il sito web ufficiale www.donnafugatafilmfestival.org e i canali social associati.

Foto: Vittorio Grasso