Anziano, denutrito e assetato: cocker chiuso nel balcone, salvato a Modica dai vigili del fuoco. Il caso segnalato dall’Oipa

Era da alcuni giorni che i volontari dell’Oipa, l’organizzazione internazionale per la protezione degli animali, monitoravano la situazione: un cane, un cocker anziano, si trovava sul balcone di un appartamento a Modica Alta al caldo, senza cibo nè acqua. “Per questo motivo, dopo aver fatto i dovuti appostamenti, è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, in particolare della polizia locale e dei vigili del fuoco, che, una volta autorizzate, hanno messo in salvo il cane portandolo a terra”, ci spiega il delegato dell’Oipa di Ragusa, Riccardo Zingaro. Il cane è stato portato da un veterinario per le cure necessarie. Dopo aver effettuato richiesta formale al Prefetto e dopo aver tentato di rintracciare il proprietario dell’immobile, si è deciso di intervenire per il bene del cane. Al momento, i cocker è in affido al canile del Comune di Modica. Il proprietario rischia una denuncia per maltrattamento di animali.

Salvata una poiana tra le campagne di Vittoria ed Acate

Un altro intervento, sempre in giornata, è stato effettuato dall’Oipa con il supporto della polizia provinciale nelle campagne fra Vittoria e Acate. Un esemplare di poiana è stato ritrovato all’interno di una gabbia. L’animale è stato sequestrato e l’Oipa ha chiesto che venga rimesso in libertà in una zona faunistica protetta.

